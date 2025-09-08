“timeleszメンバーにゆかりのある人物”続々登場「タイムレスマン」9日放送に過去最多ゲスト集結
【モデルプレス＝2025/09/08】timelesz（タイムレス）の地上波初バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週火曜24時15分〜24時45分 ※フジテレビ他／9日は24時25分〜）。9月9日の放送では、番組史上最多のゲストがスタジオに集結する。
【写真】菊池風磨の美腹筋
同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人に、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の新メンバー5人が加わり、新たに8人体制となったtimeleszが挑むバラエティー番組。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、メンバー8人が一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開していく。
いつもよりも10分遅れて24時25分よりスタートする9日の放送は、番組史上最多のゲストがスタジオに集結。“timeleszメンバーにゆかりのある人物”が次々と登場し、スペシャル企画を繰り広げていく。豪華ゲスト陣が集まった理由とは？そして、メンバーとゲストが挑むスペシャルプロジェクトの内容とは。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「タイムレスマン」timeleszにゆかりのある人物続々登場
