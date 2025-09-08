加護亜依、ショート丈トップスから美ウエストチラリ「スタイル抜群」「引き締まってる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】元モーニング娘。の加護亜依が7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】加護亜依、ショート丈トップスから美ウエストチラリ
加護は海辺で撮影した写真を公開。ボーダーのショート丈トップスとハイウエストデニムを合わせ、美しいウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「引き締まってる」「素敵な写真」「綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
