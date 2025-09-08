小倉優子、手作りケーキに注目集まる「ふんわり美味しそう」「売れるレベル」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの小倉優子が7日、自身のInstagramを更新。手作りのパウンドケーキを披露し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子、家庭的な手作りケーキ
小倉は「子ども達もシフォンにそろそろ飽きたかなと思って、パウンドケーキを焼きました」と料理の背景を説明。「美味しく焼けました」とコメントし、きれいな焼き色に仕上がった手作りパウンドケーキの写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「ふんわり美味しそう」「売れるレベル」「完璧な仕上がり」「レシピ教えてください」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
