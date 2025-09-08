【cocaのベスト】が大人可愛い！ おしゃれさんはこう着る♡「最旬レイヤードコーデ」

なんだかコーデがシンプルになりがち……。そんな大人女性は、ベストのプラスワンで垢抜けを目指してみて。おすすめしたいのは【coca（コカ）】の大人可愛いベスト。ペプラムシルエットやジップアップデザインを取り入れており、一点投入で華やぎをプラスできるはず。おしゃれさんによる着こなしを紹介するので、ぜひお手本にして。

大人っぽさも女性らしさも備わったモノトーンコーデ

モノトーンコーデの地味見えを回避したいときは、ベストを羽織って今っぽく印象チェンジしてみて。秋冬トレンドとして注目を集めるペプラムシルエットのベストなら、鮮度をアップしながら華やぎもプラスしてくれるはず。クールなモノトーンの配色でも、ふわっと広がるペプラムベストが女性らしいムードを演出します。

清潔感のある白のベストで好印象に

スポーティーなムードが漂うジップアップのベスト。カジュアルな風合いながら、白が清潔感も感じさせます。キャミとジーンズのワンツーコーデも、ベストを羽織れば一気に手抜き感を払拭。肌見せによる色っぽさもまとえそう。バッグとシューズはシックな黒でキリッと引き締めて、上品に見せるのがgood。

