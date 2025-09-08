農家修行中のローラ ”歌姫”ビリー・アイリッシュのイベント登場でナチュラルファッション姿

“ローラ節”健在

８月中旬、渋谷区・原宿にあるレンタルスペースからキャハハッという特徴的な笑い声が聞こえてきた。その直後、姿を見せたのはローラ（35）である。

実はこの日、ローラは米シンガーソングライターのビリー・アイリッシュ（23）と対談を行っていたのだ。

「現在、ビリーは世界ツアー『HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR』の真っ只中で、日本には８月16、17日に開催されるさいたまスーパーアリーナでのライブと香水ブランドのポップアップのために来日中でした。同場所でポップアップストアが期間限定で販売されることに先立ち、ローラがインタビューするという形で対談が行われていたのです」（ファッション誌ライター）

『VOGUE JAPAN』の公式TikiTokやXには、ローラとビリーの対談動画がアップされている。ローラは流暢な英語でビリーが手がけた香水『YOUR TURN』やライブについて質問。

〈あなたの香水をつけてみたけど、とても良い香りだった〉

そう言って親指を立ててグー！ とポーズを決めると、ビリーは思わず笑ってしまい、つかみは完璧。続いてライブについて、

〈たくさんの日本のファンが待っています！〉

とローラが言うと、ビリーは〈わたしが彼らを待っています。ワクワクしています〉と返答。それに対し、

〈わたしもそのファンの１人です！〉

と、言いながら人差し指を立てて首を横に傾けてニコッ。その仕草にビリーは思わず吹き出していた。テレビからはすっかり遠ざかってしまったが“ローラ節”は、しっかり健在のようだ。

農家とモデルの二足の草鞋

対談動画でのローラは、豹柄のブラウスに両手の指にはたくさんのジュエリーをはめ、大きなピアスも付けていたが、スタッフと出てきたローラは、黒のワンピース姿にサンダル履きというナチュラルスタイル。

「彼女は今年３月から母親の故郷である新潟で１年かけて農業を学ぶことを宣言。毎月新潟を訪れては田んぼで泥んこになる姿をSNSで公開しています。当初は、裸足で田植えをする姿などを〈危ない〉〈農業をわかってない〉と批判するコメントも見受けられましたが、最近は〈ポーズだけじゃなくて、本気で取り組んでいることが伝わる〉〈生き方がかっこいい〉といったコメントも増えています。

都内での目撃談も複数ありますが、ノーメイクでナチュラルなワンピースで歩いていたり、普通に電車移動していたりとシンプルな生活スタイルを続けているようです。それでもあの容姿ですから、どうしても目立ってしまっているみたいですけど（笑）」（前出・ライター）

ビリーとの対談の数日後には、自身のインスタグラムを更新。地元新潟での姿を披露していた。農家とモデルという２つの顔を持つ姿もすっかり板についてきたようだ。

