キャットステップとは？

キャットステップは、壁に取り付けられるステップ状のアイテムで、猫が上り下りして遊んだり、くつろいだりできます。

棚板を設置するタイプから、はしごや箱型のデザイン性が高いものまで、種類はさまざまです。

壁面にネジや釘で固定するタイプが多いですが、「賃貸で壁に穴があけられない」「DIYはちょっと苦手」といった場合もあるでしょう。

最近では、そんな方でも安心して取り入れられるように、窓に吸盤で貼り付けるものやドアに引っかけるものなども販売されています。

猫も人も嬉しい！キャットステップのメリット

安心感・満足感を得られる

猫は野生下では、木や岩の上から周囲を見渡し、獲物を狙ったり、敵から身を守ったりしてきました。

室内飼いの猫であっても、高い場所に上れる環境を作ってあげることで、人や他の動物から干渉されない安全な居場所ができ、安心感や満足感を得られます。

健康維持・運動不足解消に役立つ

室内飼いが一般的になった現代では、猫は運動不足になりがちです。

肥満は糖尿病や関節疾患、心臓病などのリスクになりかねません。キャットステップによって自然とジャンプや上り下りで運動量が増えれば、体重管理や健康維持に役立ちます。

おしゃれにスペースを有効活用できる

置き型のキャットタワーと違い、キャットステップは壁面を使うため、スペースを有効活用できます。

また、さまざまな形や色、素材の商品がありますので、好みや雰囲気に合わせて設置することでお部屋のインテリアとして人間も楽しむことができます。

キャットステップを設置する際の5つの注意点

1.猫の年齢、体格、好みに合わせる

猫は運動能力が高いですが、年齢や体格、性格には個体差があります。

落下によるけがや、ジャンプや着地のしすぎによる足腰の病気などには注意が必要です。

ステップの幅、段差の高さをしっかりと調整して、猫が無理なく上り下りできるよう設置しましょう。

2.しっかりと固定して安全性を確保

キャットステップは猫が勢いよく飛び乗ったり、急に方向転換したりするため、強度が不十分だと外れて事故につながります。

壁にしっかりと固定する、耐荷重を確認するなど、安全性を最優先しましょう。

3.素材と表面の滑りに注意

ツルツルした木材などは滑りやすく、猫が足を踏み外してけがをする危険があります。

ステップを選ぶ際には、素材を確認した上で、滑りやすいようであればカーペットや滑り止めマットなどを貼って安全性を高めましょう。

4.家の動線と人の生活への配慮

キャットステップは、人の生活動線にも影響します。

ドアの開閉位置や窓際などに不用意に設置すると、猫が脱走してしまったり、人が頭をぶつけたりといったリスクが高まります。人も猫も暮らしやすいよう、動線をチェックして設置することが重要です。

5.定期的な点検と清掃を忘れずに

キャットステップを毎日使っていると、ステップのネジが緩んだり、傷がついたりします。

また、布でできた部分が汚れたり、ほこりや毛がたまったりすることもあるでしょう。

定期的に強度や安全性を確認し、こまめに掃除しましょう。

まとめ

キャットステップは、猫の本能を満たしつつ、運動不足やストレスを解消できる優れたアイテムです。

特に室内飼いが一般的な現代において、上下の動きを確保できる環境は猫の心身の健康に直結します。

一方で、設置の仕方を誤るとけがや事故につながるため、ステップの高さ、素材、動線など、猫と人の双方に配慮した工夫が必要です。

愛猫が安心してのびのびと過ごせる居場所を増やすことは、飼い主にとっても大きな喜びです。

より快適で豊かな猫との暮らしのために、キャットステップを取り入れてみてはいかがでしょうか。

(獣医師監修：加藤桂子)