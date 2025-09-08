横浜高島屋 8階 特設会場で開催！亜土ちゃん おしゃれデパート

水森亜土によるポップアップストア「亜土ちゃん おしゃれデパート」が、2025年9月10日(水)より横浜高島屋にて期間限定で開催します。

亜土ちゃん おしゃれデパート

開催期間：2025年9月10日(水)〜9月22日(月)

開催場所：横浜高島屋 8階 特設会場

営業時間：午後7時まで(最終日は午後5時閉場)

亜土ちゃんグッズを多数取り揃えたこのポップアップストアは、横浜高島屋では初開催となり、水森亜土の世界観あふれる“おしゃれデパート”をテーマに、ポップでキュートなアイテムが多数登場。

先行発売されるアパレルアイテムも用意しており、新商品をいち早く手にとってご覧頂ける機会となっています。

会場では、ショッピングだけでなくアートとしても楽しめる内容を用意。

貴重な複製原画の展示など、水森亜土の多彩な魅力を体感いただける空間が広がり、今なお新鮮に映るレトロかわいいガーリーテイストが詰まった“亜土ちゃんワールド”を存分に楽しめます。

■先行発売 ※価格はすべて税込み

お花の少女柄天竺Tシャツ (3色) 各2,530円

音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ (3色) 各2,530円

水プリント柄天竺Tシャツ (2色) 各2,530円

ワンポイント柄ハイネックTシャツ (3色) 各2,750円

天竺スーパーBIGTシャツ2種 (各2色) 各2,750円

※アパレルアイテムは入荷次第発売開始となります。

※デザインおよび価格は、予告なく変更となる場合があります。

※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。

お花の少女柄天竺Tシャツ ホワイト

音楽柄フレンチ袖天竺Tシャツ チャコール

■展開商品(一部) ※価格はすべて税込

(1)カラートートバッグ テンビン 3,960円

(2)カラートートバッグ マド 3,960円

(3)ラウンドポシェット LOVE 3,080円

(4)ラウンドポシェット テンシ 3,080円

(5)鳴らないコンビセット 1,210円

(6)ふわっと弁当箱 1,760円

(7)牛乳瓶型ボトル 1,870円

(8)ワンプッシュボトル(350ml)3,300円

(9)ネックレス(シルバー、ピンクゴールド) 各20,900円

※デザインおよび価格は、予告なく変更となる場合があります。

※数量に限りがあるため、売り切れの際はご容赦ください。

カラートートバッグ テンビン

鳴らないコンビセット

ワンプッシュボトル(350ml)

■購入プレゼント

会期中、1会計につき税込1,650円以上購入のお客様に、オリジナルミニ缶バッチ(径38mm)を1点プレゼントします。

数あるイラストの中から高島屋のイメージフラワーであるバラが描かれたものをセレクトし、6種をランダムで配布します。

※絵柄はお選びいただけません。

※数に限りがあるので、なくなり次第終了とさせていただきます。

オリジナルミニ缶バッチ

タカシマヤアプリのプレゼントクーポンをお会計時にご提示いただいたお客様に、先着で「オリジナルミニステッカー」もプレゼントします。

※お一人様一回限りとさせていただきます。

※数に限りがあるので、なくなり次第終了とさせていただきます。

オリジナルミニステッカー

●「水森亜土」とは

東京・日本橋生まれ。

高校卒業後、ハワイに遊学。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

