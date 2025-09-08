1日限定100個 ミニ・クロワッサン西武池袋店限定フレーバーも！ルノートル 西武池袋店

ルノートルは、2025年9月17日(水)、日本最大級のデパ地下としてリニューアルする西武池袋本店地下1階に新店舗をオープン。

ルノートル 西武池袋店

ルノートルは、2025年9月17日(水)、日本最大級のデパ地下としてリニューアルする西武池袋本店地下1階に新店舗をオープンします。

1979年、ルノートルが日本で初めて店舗を構えたのは、他でもない西武池袋本店です。

現在ほどフランス菓子店が街に多くなかった当時、フランスのレシピそのままのルノートルのフランス菓子は驚きと感動を持って多くのお客様に愛されました。

惜しまれながら2009年に撤退しましたが、2019年に銀座三越に再上陸。

その後、丸の内、麻布台ヒルズに店舗を広げ、いよいよ西武池袋本店に再び出店します。

かつて人気を誇った「ダックワーズ」のレシピをブラッシュアップして限定販売するほか、人気のミニ・クロワッサンは西武池袋店限定フレーバーを1日限定100個で用意。

また、オープン記念として、ホールケーキや限定グッズが当たるキャンペーンも開催します。

＜販売商品＞

緻密に作りあげられたケーキ、今なお伝統的な製法で作られているショコラ、技術が光るフールセックや焼き菓子など、パティスリー界の父、ガストン・ルノートルから大切に受け継がれてきたレシピによる珠玉のお菓子の数々を堪能ください。

＜西武池袋店限定商品＞

ルノートル 西武池袋店では下記2点の限定商品を販売します。

「ミニ・クロワッサン・オ・キャラメル・ノワゼット」※1日100個限定

濃厚なキャラメルをまとわせ、サクサクと香ばしいヘーゼルナッツのクランブルをのせ、中にはヘーゼルナッツのプラリネを忍ばせました。

ナッツの香り高い贅沢なクロワッサンに仕上がっています。

1個422円(税込)

1日100個限定「ミニ・クロワッサン・オ・キャラメル・ノワゼット」

「ダックワーズ・ノワ」

アーモンドの生地で風味豊かなクルミのクリームを挟みました。

サクッとした軽やかな食感と口いっぱいに広がるアーモンドとクルミの香りが魅力です。

かつて西武池袋店で人気の高かったアイテムを、現代のエッセンスを入れてブラッシュアップ。

今後はフレーバーを増やしていきます。

1個324円(税込)

西武池袋店限定「ダックワーズ・ノワ」

＜西武池袋店オープン記念プレゼントキャンペーン＞

第一弾

2025年9月17日(水)〜30日(火)

ルノートル 西武池袋店で2,750円(税込)以上購入の方にオリジナルランチトートバッグをプレゼント。

第二弾

2025年10月1日(水)〜10月14日(火)

ルノートル 西武池袋店で2,500円(税込)以上の購入で「ケーキ&オリジナルノベルティが当たる抽選くじ」を実施。

ホールケーキのほか、焼き菓子やマグカップなどのノベルティグッズが当たります。

※キャンペーンは予告なく終了する場合もあります。

ギフトにぴったりなマドレーヌなどの焼き菓子の詰め合わせ

プレゼントキャンペーン第2弾ではホールケーキのプレゼントも

＜店舗情報＞

ルノートル 西武池袋店

所在地 ：東京都豊島区南池袋1-28-1

西武池袋本店地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト

TEL ：03-5904-8224(9/17より開通予定)

営業時間：10:00-20:00(館の営業に準ずる)

「ルノートル 西武池袋店」パース図

＜ルノートルとは＞

パリ最高峰のメゾンのひとつ、LENOTRE＜ルノートル＞。

日本の人間国宝に値するM.O.F.(フランス国家最優秀職人章)を授与されたシェフ達が、素材を厳選。

創業者ガストン・ルノートルの信念を守り続け、丁寧につくりあげる独自の製法を引き継ぎながら、革新性も大切にし、進化し続けています。

グルメに精通したパリの人々に今もなお愛され続け、日本の皆様にも日常の中の「贅沢」と「幸せな時間」を、大胆かつM.O.F.としての責任と誇りを持ってお届けし、暮らしの歓びを広げます。

