オースティン・バトラーとエミリー・ラタコウスキーがニューヨークデートをキャッチされる
映画『エルヴィス』や『デューン 砂の惑星 PART2』、ドラマ『マスターズ・オブ・ザ・エアー』などに出演するオースティン・バトラーが、ニューヨークでエミリー・ラタコウスキーとデートしていたところをキャッチされた。
【写真】エミリー・ラタコウスキー、お尻も透けるクリスタルのネイキッドドレスでメットガラに登場
TMZによると、2人がキャッチされたのは、現地時間9月5日。米ニューヨーク・ウェストビレジのレストランWaverly Innにて、白いTシャツ姿のオースティンが、黒いチューブトップを着たエミリーの背後に腕を置く姿を写真に撮られた。情報筋によると、オースティンはオールド・ファッションド、エミリーはマティーニを飲み、2時間ほどおしゃべりをしていたが、同店で食事はしなかったという。
オースティンは、カイア・ガーバーと3年の交際の末、2024年末に破局。エミリーは、息子をもうけた映画プロデューサーのセバスチャン・ベア＝マクラードと2022年に離婚し、以来ブラッド・ピットやピート・デヴィッドソン、ハリー・スタイルズらとのデートが噂された。
2人は先日、オースティンが出演するダーレン・アロノフスキー監督の最新作『Caught Stealing』のニューヨークプレミア後のパーティーでツーショットをキャッチされ、ロマンス説が浮上していた。なおオースティンは、同作で共演したゾーイ・クラヴィッツともロマンスが取り沙汰されたが、こちらはただの友人だったことが発覚。ゾーイは最近、ハリー・スタイルズとのツーショットを度々目撃されている。
