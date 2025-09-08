『人外教室の人間嫌い教師』アニメ化＆26年1月放送開始！ メインキャストに増田俊樹、雨宮天、大西沙織ら
VTuberグループ『にじさんじ』所属のライバー、来栖夏芽の小説デビュー作『人外教室の人間嫌い教師』（KADOKAWA刊）がテレビアニメ化され、2026年1月に放送開始されることが決定。併せて、ティザービジュアル＆ティザーPV、メインスタッフやキャスト情報が解禁された。
【動画】EDは水月鏡花、尾々守一咲、右左美彗、羽根田トバリによるキャラソン「人間カムトゥルー！」 アニメ『人外教室の人間嫌い教師』ティザーPV
原作は、VTuberグループ『にじさんじ』所属のライバー、来栖夏芽の小説デビュー作となった人気シリーズ。
とある出来事をきっかけに、人間関係に対してトラウマを持ってしまった元教師のアラサーニート・人間零。もう教師にはならないと考えていた彼だったが、求人サイトの言葉に導かれ勢いのままに応募。みるみるうちに面接を通過し、山中にある自然豊かな学校へ勤めることになる。
しかしそこは、人外の女の子たちが人間になるための学校で―？彼の前に現れるのは、人魚族に人狼、ウサギ、鳥…。なぜ彼女たちは人間になりたいのか？ 彼の嫌いな人間のどこに惹かれたのか？ 少し変わった学校で、一人の教師が人間に憧れる人外女子たちと送る学園“ヒューマン”ドラマを届ける。
ティザービジュアルは、教室の黒板の前に立つ人間零、青い髪をたなびかせてこちらに手を伸ばす水月鏡花、赤い眼鏡に手を添える尾々守一咲、教卓に肘をつく右左美彗、人間零の腕をつかむ羽根田トバリの5名が描かれている。
ティザーPVでは、アニメ映像が先行公開されたほか、メインスタッフとメインキャストの情報も公開。さらに、本作のエンディングテーマである、水月鏡花、尾々守一咲、右左美彗、羽根田トバリによるキャラクターソング「人間カムトゥルー！」の一部も解禁された。
本作のアニメーション制作は、asread.が担当。監督を岩永彰、シリーズ構成を高山カツヒコ、キャラクターデザインを岡田万衣子が務める。
アラサー教師・人間零を増田俊樹、人魚族の生徒・水月鏡花を雨宮天、人狼の生徒・尾々守一咲を大西沙織、ウサギの生徒・右左美彗を長縄まりあ、百舌鳥の生徒・羽根田トバリを田辺留依が演じる。
増田は「生徒一人一人が、悩み成長していく姿をアニメを観ていただきながら応援してあげてほしいです」、雨宮は「彼女達の純真さと可愛らしさに、ほっこりとあたたかい気持ちになりながら、時にその思いの強さに涙する、老若男女皆さんにお勧めしたい作品ですので、ぜひ放送を楽しみに待っていてください！」とコメントを寄せた。
また、テレビアニメ化を記念して、原作者の来栖夏芽よりコメント。原作イラストの泉彩、コミカライズ漫画家の紅野あつからのお祝いイラストも到着した。
なお、『人外教室の人間嫌い教師』シリーズ公式Xでは、メインキャスト5名の直筆サイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーンを開催。
そして、11月16日開催のMF文庫J『秋の学園祭2025』にて、アニメ『人外教室の人間嫌い教師』秋の学園祭スペシャルステージの開催が決定。ステージ観覧応募は9月10日より開始。人外の生徒を演じる雨宮天、大西沙織、長縄まりあ、田辺留依が勢ぞろいし、テレビアニメの最新情報を届ける。
さらに、KADOKAWAが贈るフィギュアブランド「KDcolle（カドコレ）」にて、アニメ『人外教室の人間嫌い教師』より、ウサギの少女・右左美彗のフィギュア化が決定した。
アニメ『人外教室の人間嫌い教師』は、2026年1月放送開始。
原作者・来栖夏芽、岩永彰監督、メインキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・来栖夏芽
こーんにーちはー！ 人外教室シリーズ著者の来栖夏芽です。
なんとこのたび！皆様の応援のおかげで、人外教室のアニメ化が決定しました！ 本当にありがとうございます！
今も、原作者としてアニメのお手伝いをさせていただきつつ、皆様と一緒に「どんな作品になるのだろう」とアニメの完成を楽しみにしております。
素敵な制作陣の方々とご一緒させていただいて、良い作品をお届けできたらと思っているので、ぜひアニメの方もお楽しみくださいませ！
改めまして、いつも人外教室シリーズを応援くださりありがとうございます！ これから見てみようかなと思う方は、ぜひこの機会に知っていただけると嬉しいです！
アニメ『人外教室の人間嫌い教師』、どうぞよろしくお願いいたします！
■岩永彰監督
個性豊かなキャラクターがたくさん出てくるので、楽しい作品になるのではないかと思っています。放送開始はまだ少し先になりますが、期待して待っていて下さい。よろしくお願いします。
■人間零役：増田俊樹
人間零役を演じさせていただきます、増田俊樹です。
本作はドタバタ学校生活の中で、教師人間零と人外である生徒たちが共に向き合い、成長していくハートフルな作品です。個性的な生徒たちに翻弄されながらも、案外ブレないヒトマ先生は毎週の収録が新鮮そのものでした。
生徒一人一人が、悩み成長していく姿をアニメを観ていただきながら応援してあげてほしいです。
■水月鏡花役：雨宮天
人外の可愛らしい生徒達と人間の先生のハートフルな日常を描いた作品です！ 生徒達の「ニンゲンになりたい」という真っ直ぐな願いと、その裏側にあるそれぞれの思いや事情に触れる度に愛おしさが増していきます。彼女達の純真さと可愛らしさに、ほっこりとあたたかい気持ちになりながら、時にその思いの強さに涙する、老若男女皆さんにお勧めしたい作品ですので、ぜひ放送を楽しみに待っていてください！
■尾々守一咲役：大西沙織
尾々守一咲役の大西沙織です。以前ボイスドラマで一咲ちゃんを演じさせていただいたのですが、TVアニメでも引き続き演じることができ、とてもとても嬉しいです！！
一咲ちゃんはニンゲンになるために学校に通う人狼の女の子です。演じている私は人間なので、自分の当たり前が一咲ちゃんの当たり前にならない様に気をつけながら演じさせていただきました。難しかった…！！
一咲ちゃんは噛めば噛むほど魅力的なキャラクターなので、放送を楽しみにしていて下さい。
■右左美彗役：長縄まりあ
右左美彗ちゃんを演じさせていただきます、長縄まりあです。私達人間は人間を客観的に見ることはあっても、まったく別の視点から見たり考えたりすることはあまりないと思います。この作品は生徒の数だけニンゲンを見る視点があります。魅力的な人外の子達が人間の良さを教えてくれる、気付かせてくれる、そんな物語だと私は感じています。是非アニメを楽しんでいただきつつ、人間が持つ複雑な思考や心に共感していただけたら嬉しいです。彗ちゃん、精一杯演じます！ 宜しくお願い致します。
■羽根田トバリ役：田辺留依
性格も種族も目標も違う彼女たちが、ニンゲンになるために頑張っていく姿がとてもキラキラしていて、応援したくなる作品です。
生徒たちの真っ直ぐな姿に、言葉に、たくさん背中を押してもらいました。人外と人間嫌い教師の物語をぜひ楽しみにしていてください。
