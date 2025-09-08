赤西仁×錦戸亮「N/A」初アリーナライブ、WOWOWで全曲オンエアが決定 カバーし話題の「愛のかたまり」など楽曲リスト公開
13日よりWOWOWで独占放送＆配信される赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」初のアリーナライブ『N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』（神奈川・ぴあアリーナMM公演2日目）に、全パフォーマンス楽曲が収められることが8日、発表された。あわせて、オンエア楽曲リストが公開された。
【写真】漂う色気…どこかを見つめる赤西仁と錦戸亮
さらに、WOWOWでは3ヶ月連続特集として、10月18日にアリーナライブとハワイでのアフターパーティーに密着したドキュメンタリー番組、11月に赤西・錦戸それぞれの過去のソロライブの模様が放送・配信されることが決定している。
■9月13日（土）午後9：00〜
『赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"』
WOWOWオンエア楽曲リスト
1.N/A Introduction
2.Point of Departure ~International~
3.Get Loose
4.NO GOOD
5.I’m an Osakan
6.ラストノート
7.スケアクロウ
8.Half Down
9.バナナジュース
10.ノマド
11.You,Red Wine and Weed
12.Go Higher
13.Baila
14.アイナルホウエ
15.Let Me Talk To U
16.Mi Amor
17.THANK YOU
18.ムラサキ
19.code
20.愛のかたまり
21.Kingdom
22.Eve
23.Blue
24.Summer Kinda Love
25.Tokyoholic
26.Hey What's Up?
