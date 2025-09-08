timelesz、『タイムレスマン』メンバー“ゆかりの人物”が次々登場 過去最多ゲストとスペシャルプロジェクトに挑戦
8人組グループ・timeleszが出演し、9日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15※9日は深0：25から）は、番組史上最多のゲストがスタジオに大集結する。
【番組カット】ドッキリをスタジオで見守る有村架純＆福山雅治
これまで番組では「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、メンバー8人が一丸となって、かつそれぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーを届けてきた。
今回は“timeleszメンバーにゆかりのある人物”が次々と登場し、スペシャル企画を繰り広げていく。果たして、豪華ゲスト陣が集まった理由とは。そして、メンバーとゲストが挑むスペシャルプロジェクトの内容とは――。
