伊東美咲、総額数千万円“高級車”との撮影オフショット公開 SNS反響「女神降臨」「本当に美しい」
俳優の伊東美咲（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。総額数千万円の“高級車”との撮影オフショットを公開した。
【写真あり】「女神降臨」「本当に美しい」ラグジュアリーな雰囲気がぴったり…伊東美咲、総額数千万円“高級車”との撮影オフショット
伊東のマネージャーが更新したこの日の投稿では、「web『#GQJAPAN』 #愛車の履歴書 インタビュー後編も公開中です！」と報告。「前編」ではかつての愛車、マツダ『デミオ』との撮影の様子が伝えられたがこの日は、2台の外車とともにラグジュアリーな雰囲気で撮影。ロールス・ロイス『スペクター』、ロータス『エメヤ』という2台の高級車とともに撮影する様子を動画で公開している。
この投稿に「女神降臨」「本当に美しい」などのコメントが寄せられている。
