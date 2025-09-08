大滝詠一さんの未公開音源も初公開 NHK Eテレで特番『POP 大滝詠一 幸せな結末』放送決定
シンガーソングライターであり、日本のポップス史に多大な影響を与えた大滝詠一さんを特集する番組『ETV特集「POP 大滝詠一 幸せな結末」』が、13日にNHK Eテレで放送されることが決定した。
【写真】貴重…！「幸せな結末」の創作過程を記録した37時間の未公開音源
同番組では、大滝さんの貴重なスタジオライブ映像（1976年）、90年代に行われた未公開インタビュー、自筆メモなどを通じて、その音楽思想と哲学に迫る。また、大滝さんの最大のヒットシングル「幸せな結末」（1997年）の創作過程を記録した未公開の37時間におよぶ音源の一部も初めて紹介される。
また、松本隆や鈴木茂ら盟友たちの最新証言を交えながら、名作『A LONG VACATION』などに代表される大滝さんの音楽観を多角的にひも解く。
今年は、大滝さんが設立した自主レーベル「ナイアガラ・レコード」の創立50周年にあたる節目の年。ロック、R&B、音頭、コミックソングなどジャンルを超えた音楽を愛し、歌、作詞、作曲、編曲、録音、プロデュース、ラジオDJ、レーベル運営までを独自に手がけた“異能の才人”として、大滝さんの全貌が再評価される機会となる。
■番組担当者 コメント
「懐かしくて、新しい」 取材の間、多くの人が大滝さんの音楽をこう表現してくれました。
ロックもR＆Bも音頭もコミックソングもすべて平等に愛してきた大滝さん。ルーツを探ることなしに、時代を超えるものは生まれないと教えてくれました。貴重な未公開資料から、大滝さんの残した大切なメッセージについて考えるきっかけになれば幸いです。
■放送予定
9月13日（土）後11:00〜後11:59 ＜NHK Eテレ＞
再放送：9月18日（木）前0:00〜前0:59（※水曜深夜）
