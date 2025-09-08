ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¡Ö²Î¤òÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡×ÂçÊª½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ËüÇî¤Ç¶¦±é¡Ö³Ú¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï7Æü¡¢ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¡×¡Ö¤¢¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Î¥Õ¥§¥¹¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤·¡Ö²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÈþÂå»Ò¤Î²Î¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾½Ð±é¼Ô¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡×¡¢¡ÖEXIT¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¼Ô¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤È¤Îµ®½Å¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ³Ú¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü7Æü¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£