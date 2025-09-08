元阪神監督の矢野燿大氏（56）が8日放送のMBS「よんチャンＴＶ阪神タイガース2年ぶりの優勝だよん!めっちゃファンタスティックやでSP」に出演。石井大智投手（28）を絶賛する場面があった。

矢野氏が監督時代、20年のドラフト8位で入団した石井。7日の優勝決戦でも登板し、自身の持つ日本記録の連続試合無失点を48試合に伸ばし、連続イニング無失点でも藤川球児が06年に記録した球団記録の47回2/3にあと2/3回に迫った。

矢野氏は今季の「ファンタスティックプレイヤー」に石井を選出。「ドラフトで一番最後に入った選手ですよ。それがこんな活躍してくれてうれしい」と語った。

MCに「藤川監督の選手時代を超えたのでは？」と振られると「ま、それはちょっと言い過ぎですけど」としながら「球児の方が真っすぐはやっぱり凄い。変化球に関しては大智最近めちゃくちゃ凄いんで」と評価した。

続けて「（比較対象に）そういう人たちの名前が出てくるところまで大智が来てるってところが素晴らしいし、1年目からほんとに取り組み方がむちゃくちゃ良かったんで。だから僕は開幕1軍でベンチ入れましたからね」と振り返った。