【W杯欧州予選】初戦黒星のドイツが初勝利 スペインは6得点で2連勝
サッカーワールドカップ欧州予選。7日はグループA、E、G、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。
グループAでは、4日の初戦でスロバキアに黒星を喫したドイツが北アイルランドに3−1で勝利。今大会初勝利を飾りました。スロバキアがルクセンブルクに1−0で2連勝としています。
グループEでは、スペインがトルコに6−0で快勝。2連勝スタートとなりました。
グループGでは、オランダがリトアニアに3−2で接戦に勝利。オランダは1試合少ないもののポーランドともに勝ち点10としています。
グループJでは、北マケドニアがリヒテンシュタインに5−0、ベルギーはカザフスタンに6−0とそれぞれ快勝。北マケドニアが5試合で勝ち点11で暫定首位、1試合少ないベルギーは勝ち点10としています。
【7日の欧州予選結果】
＜A組＞
ドイツ 3−1 北アイルランド
スロバキア 1−0 ルクセンブルク
＜E組＞
スペイン 6−0 トルコ
ジョージア 3−0 ブルガリア
＜G組＞
オランダ 3−2 リトアニア
ポーランド 3−1 フィンランド
北マケドニア 5−0 リヒテンシュタイン
ベルギー 6−0 カザフスタン