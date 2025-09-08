サッカーワールドカップ欧州予選。7日はグループA、E、G、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループAでは、4日の初戦でスロバキアに黒星を喫したドイツが北アイルランドに3−1で勝利。今大会初勝利を飾りました。スロバキアがルクセンブルクに1−0で2連勝としています。

グループEでは、スペインがトルコに6−0で快勝。2連勝スタートとなりました。

グループGでは、オランダがリトアニアに3−2で接戦に勝利。オランダは1試合少ないもののポーランドともに勝ち点10としています。

グループJでは、北マケドニアがリヒテンシュタインに5−0、ベルギーはカザフスタンに6−0とそれぞれ快勝。北マケドニアが5試合で勝ち点11で暫定首位、1試合少ないベルギーは勝ち点10としています。

【7日の欧州予選結果】

＜A組＞

ドイツ 3−1 北アイルランド

スロバキア 1−0 ルクセンブルク

＜E組＞

スペイン 6−0 トルコ

ジョージア 3−0 ブルガリア

＜G組＞

オランダ 3−2 リトアニア

ポーランド 3−1 フィンランド

＜J組＞北マケドニア 5−0 リヒテンシュタインベルギー 6−0 カザフスタン