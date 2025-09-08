吉澤嘉代子が、新曲「うさぎのひかり」を9月17日に配信リリース。また、あわせてイラストレーター beco＋81による書き下ろしのジャケット写真も公開となった。

本楽曲は、本日9月8日より放送開始となるドラマ『いつか、無重力の宙で』（NHK）の主題歌として書き下ろされたもの。誰もが胸の奥に秘めている“夢”をテーマに、諦めたり、そっと手放したり、捨てたふりをしながら本当は大事に仕舞ってある“夢”を拾い直す、かつて何かに憧れ夢を見たすべての人に贈る一曲となっている。編曲は、吉澤と初タッグとなるROTH BART BARONが担当。ドラマにリンクして、どこか宇宙空間を思わせるスケール感、部室にいるような青春感が同居したアレンジとなっている。

また、本楽曲は9月11日放送のドラマ第4話にて初公開。さらに、リリース日の9月17日20時からはリリース記念特番のYouTube Live生配信を行う。生配信では、後日発表となるゲストを迎え、楽曲を深掘りする。

なお、吉澤は10月より『歌う星ツアー』を開催。ギターに弓木英梨乃、ベースに関根史織（Base Ball Bear）、ドラムにYUNAを迎えた4人編成で、全国6カ所のライブハウスを巡る。チケットは現在プレイガイド2次先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）