マッチングアプリ「タップル」は、マイナンバーカードを活用した「かんたん年収証明」（所得情報の表示）を2025年9月8日より提供開始した。

「タップル」では2025年4月30日にマイナンバーカードを活用した「かんたん独身証明」（婚姻情報の表示）機能を全国初（2025年4月時点）の取り組みとして提供した。本機能公開に続き、マイナンバーカードを活用した本人確認を今後提供予定となっている。

なお、マッチングアプリからマイナポータルの機能を経由し、所得関係情報を取得・表示することができるサービスの提供は、「タップル」が全国初（※1）となる。

＜「かんたん年収証明」機能について＞

「タップル」内で年収証明の認証を行う場合、源泉徴収票、確定申告書、納税証明書などの提出は不要です。アプリ内「年収証明」からマイナポータルアプリに遷移し、マイナンバーカードをスキャンし下記2点を確認することで年収証明の認証がされる。（※2）

①本人確認（マイナンバーカードとタップルに登録している情報が一致しているか）②所得情報の確認（※3）

年収証明が認証された後は、プロフィール画面に「年収証明マーク」がつく。（※4）

※1：IMS認証取得マッチングアプリでタップルのみの機能（2025年9月時点）※2：本機能の利用にあたり、マイナンバーおよび入力パスワードを「タップル」が取得・保存することはありません。※3 ：マイナポータルの機能を経由して所得関係情報が取得できます。※4：年収証明の有効期限は最終確認日の翌7月までです。その後は再度年収証明をしていただく必要があります。また、証明後に有効期限が切れたり、選択肢を更新した場合は、「年収証明マーク」が消え、あんしん情報に「未設定」と表示されます。

