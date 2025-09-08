¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤»þ¤ËÁ´Éô¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¸µÌÔ¸×¥³¡¼¥Á¤¬¸«¤¿Æ£Àîºå¿À¤ÎºÇÂ®¥ê¡¼¥°V¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¡¢¼é¤ì¤ë¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
ºå¿À2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÃ£À®¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ(C)Getty Images
¡¡ºå¿À¤Ï9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë2-0¤Ç´°Éõ¾¡¤Á¡£4Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö9¡¦7¡×¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢1990Ç¯¤Îµð¿Í¤Î9·î8Æü¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸å¤Î»Ë¾åºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¡¦µð¿Í¤Ë17¥²¡¼¥àº¹¤òÉÕ¤±¤ë°µ¾¡¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¡¢2002¡Á2004Ç¯¤Ëºå¿À¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£µÁÂ§»á¤¬Ê¬ÀÏ¡£9·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤á¤Ç¤È¤¦Á°ÊÔ »Ë¾åºÇÂ®VÃ£À® 2025Ç¯9·î7Æü ¡Úºå¿À vs ¹Åç¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã
¡¡7Æü»þÅÀ¤Î439ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡¢296¼ºÅÀ¤ÏÆ±ºÇ¾®¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬ºå¿À¥³¡¼¥Á»þÂå¡¢¸½Ìò¤À¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï2·³¤¬¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¡Ê1·³¤Ç¡Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¨Í¥¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Å¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿É¸ý¤ÎÌ¾Çì³Ú¤Ï¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Öºå¿À¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¾ð¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£ºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥»5µåÃÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×·¹¸þ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ò10ËÜ°Ê¾åÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÀ¿ô¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æºå¿À¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£º´Æ£»á¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¡ÊÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢ºå¿À¤Ë¤Ï1ËÜ¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÀÜÀï¤Ç¾ï¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö7²ó¡¢8²ó¤ËÉé¤±¤Æ¤Æ¤â¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢µÕÅ¾¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¤Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ´¤ì¶¯¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î½¸ÃæÎÏ¡¢ÁöÎÝ¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼éÈ÷¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Í¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Çì³Ú¤Ï¤³¤¦¤Þ¤È¤á¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¼é¤ì¤ë¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤ÇÍÞ¤¨¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤»þ¤ËÁ´Éô¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢Æ£Àîºå¿À¤ÏÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï