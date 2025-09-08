「救援投手と高額契約を結ぶことの厳しい現実」ドジャースが“痛感”　112億円左腕で「教訓を学んでいる」

ドジャースはスコットで高額契約の難しさを学んだか(C)Getty Images

ドジャースは10月のプレーオフに向け、リリーフ陣が不安視されている。そんな中で、現地時間9月7日のオリオールズ戦は大谷翔平の2発などでリードすると、先発のクレイトン・カーショーが降板後はエドガルド・エンリケス、ジャスティン・ロブレスキー、ジャック・ドレーヤーの若い3投手で逃げ切り、光明を見出した。

前日の同戦では、先発の山本由伸が9回二死までノーヒットノーランの快投。あと一人で快挙達成の場面で一発を浴びて降板すると、2番手のブレイク・トライネン、3番手のタナー・スコットが振るわず、逆転サヨナラ負けを喫した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース、救援投手と高額契約を結ぶことの厳しい現実をタナー・スコットで学ぶ」と伝え、「リリーフ投手に高額を投じるのは通常リスクが高く、ケガ、不安定さ、そしてリリーフ投手の代替の可能性といった理由から、長期的には利益にならない場合が多い」と記した。

スコットとは今年1月に4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約を結んだ。宿敵パドレスから移籍し、ここまで52試合で防御率4.56、1勝3敗20セーブという成績で、自己ワーストとなる9度のセーブ失敗と10被弾では期待に応えているとは言い難い。