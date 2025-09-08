¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡Ù¤«¤é45Ç¯¡Ä¤¬¤ó¤¬¤ó¤¸¤¤Ìò¡¦·Ë±öÂä¡¢70ºÐ¤È¤Ê¤ê¿´¶¡¡ÆÈ±é²ñ¥²¥¹¥È¤ËÊ¸»Þ
¡¡¾åÊýÍî¸ì²È¤Î·Ë±öÂä¡Ê70¡Ë¤¬8Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¤Ç¡Ø¸Å´õµÇ° ·Ë±öÂäÆÈ±é²ñ¡Ù¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆÈ±é²ñ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä·Ë±öÂä
¡¡ÊÆÄ«°ìÌçÍî¸ì²ñ¥·¥ê¡¼¥º2025¤È¤·¤Æ¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿±öÂä¤¬Æ±¥Û¡¼¥ë¤Ç10·î26Æü¤ËÆÈ±é²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£±öÂä¤Ï¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¡×¡Ö¾ªÇÏ¡×¡Ö»î¤·¼ò¡×¤òÍ½Äê¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï·ËÊ¸»Þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡±öÂä¤Ï¡Ö70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢2·î¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢ÂÎÎÏ¤¬¥¬¥¿¥Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥é¥¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢³§¤µ¤ó¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤â¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¸µµ¤¡£
¡¡1979Ç¯¡Á80Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤¬¤ó¤¸¤¤¡×¤³¤ÈÌðÅÄ´ª¼¡Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡ÖÂÎÎÏ¤¬¥¬¥¿¥Ã¤ÈÍî¤Á¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö½µ¤Ë2²ó¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¤à¤ê¤»¤ÌÄøÅÙ¤Ë¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤ÎÊ¸»Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·ºîÍî¸ì¤Î¤±¤¤¤³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò²ó¸Ü¡£°ìÊý¡¢±öÂä¤Î»Õ¾¢¤ÏºòÇ¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ë¤¶¤³¤Ð¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤ÎÄï»Ò¤¬Ê¸»Þ¤ÎÍî¸ì¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¡Ø¥ï¥Ë¡Ù¤Ï¤¨¤¨È¸¤ä¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
