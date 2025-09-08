µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¢Â¿¤á¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç66µå
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç1¾¡¤ËÇ÷¤ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾¤¬8Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç66µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿3Æü¤Î2·³Àï¤«¤é¼¡²óÅÐÈÄ¤Þ¤Ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤¿¤â¤è¤¦¡£14Æü¤«¤é¤ÎDeNA2Ï¢Àï¤Ç¤Î1·³ÅÐÈÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤òËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¨¤ë2°Ì¤Î»à¼é¤¬ÌÜÉ¸¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬ÎÏ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£