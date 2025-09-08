ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«Íú¤±¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¤±¡×¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«Íú¤±¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥´¥ë¥Õ¾ì¤À¤±¡ªÇ¯¾å¤Î¤ª»ÐÍÍ¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤Þ¤â¥ß¥Ë¥¹¥«Íú¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¤Ê¡¼¤ó¤«¥Ô¡¼¥¹¤ÊÀ¤³¦¤Ç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¹õ¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚ¤Ï2008Ç¯¤Ë¥ì¥²¥¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦INFINITY16¤ÎTELA-C¤È·ëº§¤·¡¢2010Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ª¥È¤¯¤ó¤ò½Ð»º¡£2013Ç¯¤ËTELA-C¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥ª¥È¤¯¤ó¤Ï2019Ç¯¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÃ±¿ÈÎ±³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
