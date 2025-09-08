氷川きよし、ショーパン×ニーハイブーツの大胆衣装姿「攻めた衣装でも品格感じる」「着こなせるのすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の氷川きよしが7日、自身のInstagramを更新。ライブでのパフォーマンス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】氷川きよし、話題の大胆ステージ衣装姿
9月4〜5日に全国ツアー「KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜」の東京公演を開催した氷川は「The KIINA.」とつづり、ライブでのパフォーマンスの様子を投稿。黒を基調としたレザー調の衣装にニーハイブーツを合わせた大胆なスタイルで、ステージ上での迫力あるパフォーマンスシーンを公開している。
この投稿に、ファンからは「攻めた衣装でも品格感じる」「着こなせるのすごい」「カッコいい」「圧倒的存在感」「パフォーマンス最高」「唯一無二」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
