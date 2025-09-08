田中美久、美バスト溢れるダンス動画公開「可愛すぎる」「圧巻」
【モデルプレス＝2025/09/08】元HKT48で女優の田中美久が7日、自身のInstagramを更新。黒いトップスを着用したダンス動画を公開した。
【写真】田中美久、胸元はち切れそうな大胆な姿
田中は「Confidence is the best outfit」とコメントし、黒いボタン付きトップスを着用したダンス動画を公開し、美しいバストを際立たせた。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「大人っぽい」「似合ってる」「みくりん可愛すぎる」「圧巻」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆田中美久、大人っぽいコーデ披露
