高橋克典、息子の手作り味噌汁公開「最高の親孝行」「愛が詰まってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の高橋克典が8日までに、オフィシャルブログを更新。16歳の息子が作った味噌汁を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋克典が絶賛 息子作の“栄養満点”味噌汁
この日、高橋は「今夜の味噌汁」と題したブログを更新。絵文字を交えながら「息子が作ってくれた」と切り出し、豆腐とわかめがたっぷりと入った味噌汁の写真とともに食卓に並んだ料理を紹介した。おかずはポークソテーで「今は夏の疲れも出る時だし、体作りしてる息子には大事なビタミンB。それをガッツリ生ガーリック醬油ダレに浸して」と栄養面にも気を配ったメニューだったことを明かした。
一方、息子が担当した味噌汁については「ちょっと濃いめのメインに、味噌の塩梅もちょうど良く、豆腐の切り方も絶妙で美味しかった」と絶賛。「何より嬉しかった。こんな日常がありがたい」と父としての喜びをかみしめ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「元気が出ますね」「栄養満点でおいしそう」「最高の親孝行」「愛が詰まってる」「息子さん優しい」「料理上手ですごい」「優しい気持ちがつまった一杯」などの声が寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
