スバル「新型コンパクトSUV」に反響あり！ 「日本で発売して！」“338馬力”の俊足モデルに期待する声も！ トヨタと一緒に作った新型「アンチャーテッド」米国モデルとは！

「日本で発売して！」“338馬力”の俊足モデルに期待する声も！

2025年7月17日、スバルの北米法人はニューヨークにて、新世代のバッテリー電気自動車（BEV）となる新型「アンチャーテッド（UNCHARTED）」を公開しました。

新型アンチャーテッドは、2022年に登場した「ソルテラ」と、2026年前半の市販化が予定される「トレイルシーカー」に次ぐ、スバルのグローバルBEV戦略における第3弾のモデル。

都市部での軽快な機動力とアウトドアシーンでの優れた走破性を両立するコンパクトSUVとして設計されており、先進性と実用性を見事に融合しています。

“338馬力”で4WD！

外観は、クリーンで継ぎ目のないフロントフェイスと、引き締まった凝縮感のあるボディを組み合わせることで、スポーティかつタフな印象を表現。コントラストを効かせた仕上げによって、SUVならではの力強さとBEVが持つモダンな雰囲気を両立させているのが特徴です。

全長はソルテラと比較して約170mm短縮され、都市部での取り回しの良さを高めながらも、荷室は後席を使用した状態で約708リットルという十分な積載能力を備えています。

内装は、水平基調のすっきりとしたデザインで開放感を演出しており、アクセントとしてオレンジ色の加飾が随所に取り入れられています。インパネ中央には14インチの大型タッチスクリーンが配置され、ワイヤレス接続のApple CarPlayおよびAndroid Autoに対応。

センターコンソールにはスマートフォンを2台同時に充電可能なワイヤレス充電器が、後部座席にはUSB-Cポートが標準で備わるなど、コネクティッド機能が強化され、利便性が一層高められています。

パワーユニットの基盤となるのは、ソルテラにも採用されているトヨタと共同開発のBEV専用プラットフォーム「e-Subaru Global Platform」です。

AWD（全輪駆動）モデルでは、フロントとリアにそれぞれモーターを搭載し、システム最高出力は338馬力を発揮。0-60マイル（約96km／h）加速は5秒未満という俊足ぶりで、航続距離は最大で約466kmに達します。

ラインナップには、フロントのみにモーターを搭載するFWD（前輪駆動）モデルも設定され、こちらは最高出力221馬力、航続距離約483kmを実現しています。

充電性能も高く、急速充電を利用すればバッテリー残量10％から80％までを約30分で完了できます。充電ポートには北米充電規格（NACS）が採用され、さらに寒冷地でも効率的な充電を可能にするバッテリープリコンディショニング機能も備わっています。

グレードは「プレミアム」「スポーツ」「GT」の3種類が用意される予定ですが、各グレードの詳しい仕様や価格については、発売時期とされる2026年初頭が近づいた段階で改めてアナウンスされることになっています。

ちなみに「アンチャーテッド」という車名は、「地図にない未知の領域」を意味する言葉から名付けられました。これには、オーナーがこれまで行ったことのない場所へも気軽に出かけ、自らの世界を広げてほしいというスバルの願いが込められています。

そんな新型アンチャーテッドに対して、ネット上では「カッコいい！」「アグレッシブでスタイリッシュな外観」「六連星ランプは割と好き」といった反響が寄せられるなど、注目を集めているようです。

トヨタでは「C-HR＋」として展開される予定ですが、「アンチャーテッドは、フロント周り以外はC-HR＋と同じかと思ってたらリア周りも結構違うのね。割と差別化にお金かけてるな」という投稿も見られるなど、両者の違いを比べる人もいました。

そして、「日本でも販売してほしい」「逆輸入して日本で発売してくれ」「アメリカでしか売ってくれないの？ 日本に入れてくれ…」など、日本での販売を求める声も多く寄せられており、今後の動向から目が離せないモデルのひとつと言えるでしょう。