兵庫県の尼崎、西宮、芦屋の3市を所管する阪神南県民センターの團野礼子センター長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、管内の魅力や、大阪・関西万博期間中に開催されている『ひょうごフィールドパビリオン』について紹介した。

阪神南地域（尼崎・西宮・芦屋の3市）の魅力について語る阪神南県民センターの團野礼子センター長（ラジオ関西スタジオにて）

阪神南県民センターは、兵庫県南東部の阪神南地域（尼崎、西宮、芦屋の3市）を所管する県の出先機関。神戸市と大阪市に挟まれたエリアで、住宅地や企業が多いが、公園や山林など緑も身近に感じられる。臨海部ではマリンスポーツが体験でき、芸術、文化施設や大学などの教育施設も数多く点在する。團野センター長は地域の魅力について「独自の“阪神間モダニズム”が誕生した地域で、近代的で洗練された建物が印象的。パンやスイーツのお店を巡るのも楽しい」と話した。

大阪・関西万博の開催期間中に兵庫県内をパビリオンに見立てる『ひょうごフィールドパビリオン』は、阪神南地域で8つのプログラムが認定されている。番組内で主なものが紹介された。



【尼崎運河クルーズツアー（尼崎市）※プレミア・プログラム】

尼崎市臨海部の工場群に縫うように張り巡らされた尼崎運河を、クルーズ船に乗って周遊するツアー。パナマ運河方式の開閉式水門としては日本で最初に建設された「尼ロック」を通過し、普段は目にすることができない水門の開閉や水位の上げ下げを間近で体感できる。

ひょうごフィールドパビリオンに認定されている「尼崎運河クルーズツアー」の様子（画像提供：阪神南県民センター）

【「西宮郷・今津郷」SAKEツーリズム〜灘の酒造産業を支える奇跡の「宮水」と受け継がれる日本酒文化×SDGsを体感〜（西宮市）】

「日本一の酒どころ」と言われる灘五郷のうち、西宮市にある西宮郷、今津郷で、酒蔵見学や利き酒道場などの特別体験。利き酒師の資格を持つガイドの案内で、好みの日本酒とそれに合う料理を見つけるツアーなど、日本酒の魅力を感じることができるプログラム。



【ヨドコウ迎賓館で学ぶフランク・ロイド・ライト建築（芦屋市）】

阪神間モダニズムの代表的な建築物「ヨドコウ迎賓館」を見学。この建物は「近代建築の巨匠」と呼ばれるフランク・ロイド・ライトが1918（大正7）年に設計した山邑家別邸で、国指定の重要文化財となっている。ライト氏は「建築は周囲の環境やそこに住む人々の生活と一体となるように設計されるべき」と考えており、六甲山の地形に沿った階段状の立体構成や、120もある小窓から差し込む光が建物内に織りなす模様など、自然と調和する空間を味わえる。窓からは大阪湾が一望できる。

近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライトが設計した「ヨドコウ迎賓館」（画像提供：阪神南県民センター）

阪神南県民センターではこの他にも、大阪・関西万博を訪れた人たちに阪神間の魅力を体験してもらうため、3つの仕掛けを企画・実施している。1つ目は10月3日から3日間開催する『オープンミュージアム』。管内の美術館や博物館など24施設が入館無料になり「芸術の秋を楽しんで」と呼びかけた。



阪神南地域の美術館や博物館などが無料開放される「オープンミュージアム」リーフレット モデルコースも紹介されている（資料提供：阪神南県民センター）

「オープンミュージアム」リーフレット裏面 阪神南地域の美術館や博物館などの場所がひと目でわかる街歩きマップ（資料提供：阪神南県民センター）

このほか、日本酒に絡めた企画も。お得に「ちょい飲み」しながら阪神南地域を巡ることができる仕掛けなどがあり、團野センター長は次のように紹介した。

2つ目は『ちょい飲み手帖阪神特別版』。管内の飲食店45店舗が掲載されていて、飲み物と料理の1300円以上のセットが、1100円で楽しめるクーポンがつく（2025年11月30日まで実施）。2024年12月に、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを機に、飲食業の活性化を図ろうと発行された。ウェブでは英語版もあり、團野センター長は「外国の方にも日本酒の魅力を知ってほしい」と話した。

阪神南地域でお得に“ちょい飲み”が楽しめる「ちょい飲み手帖阪神特別版」チラシ表（資料提供：阪神南県民センター）

阪神南地域でお得に“ちょい飲み”が楽しめる「ちょい飲み手帖阪神特別版」チラシ裏（資料提供：阪神南県民センター）

3つ目は、阪神南県民センターのポータルサイト『あにあん倶楽部』。管内のイベント情報や観光スポット、阪神間モダニズムを体感できるおすすめコース、臨海部で初心者でも楽しめるマリンスポーツ情報などを紹介している。尼崎、西宮、芦屋エリアの地形が地図で見ると犬に似ていることから公式キャラクター『アニワン』が誕生し、サイト内に登場している。「アニワンとともに地域を盛り上げていきたい」という。

團野センター長は「阪神南地域はものづくり産業の集積地。世界に誇れる技術を持つ中小企業が数多くある一方で、大手の下請けが多いため、国際情勢や大規模災害等、経済社会情勢による影響を受けやすい」と、課題を口にした。「販路拡大がひとつの対策になる」とし、県民センターの新規事業として『阪神ものづくりチャレンジラボ』をスタート。企業同士のマッチングに力を入れ「課題をもつ企業と技術を持つ企業が、協業していくための後押しをしたい」とした。

「ものづくり企業が集積する阪神南地域で、企業同士のマッチングに力を入れていく」と語る阪神南県民センター・團野センター長（左）

最後に團野センター長は「阪神南地域は、住みやすくて、働く場所が多く、芸術的な街並みやスポーツ、レジャー、スイーツ、お酒など、個性あふれる魅力がたくさん。何かひとつでも興味があれば足を運んでほしい」と呼びかけ、締めくくった。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年8月20日放送回より



※ひょうごフィールドパビリオンのプレミア・プログラムは、地域の核となるプログラムとして認定されたもの。

