【アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ Monsters LEGION レッド・デーモンズ・ドラゴン】 今秋展開予定

コナミアミューズメントは、プライズフィギュア「アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ Monsters LEGION レッド・デーモンズ・ドラゴン」を今秋展開を予定している。

本景品はアニメ「遊☆戯☆王5D's」にてジャック・アトラスが使用するエースモンスター「レッド・デーモンズ・ドラゴン」をプライズフィギュア化したもの。

漆黒のボディに赤い差し色、迫力あふれる筋肉や鋭いツノなど細部まで作り込まれ、力強いドラゴンのシルエットが表現されている。また、台座には「遊☆戯☆王5D's」のロゴがプリントされている。

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI