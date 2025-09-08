「遊☆戯☆王5D′s」のジャック・アトラスのエースモンスター「レッド・デーモンズ・ドラゴン」がプライズフィギュアで登場
【アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ Monsters LEGION レッド・デーモンズ・ドラゴン】 今秋展開予定
コナミアミューズメントは、プライズフィギュア「アニメ『遊☆戯☆王』シリーズ Monsters LEGION レッド・デーモンズ・ドラゴン」を今秋展開を予定している。
本景品はアニメ「遊☆戯☆王5D's」にてジャック・アトラスが使用するエースモンスター「レッド・デーモンズ・ドラゴン」をプライズフィギュア化したもの。
漆黒のボディに赤い差し色、迫力あふれる筋肉や鋭いツノなど細部まで作り込まれ、力強いドラゴンのシルエットが表現されている。また、台座には「遊☆戯☆王5D's」のロゴがプリントされている。
