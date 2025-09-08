前後2列で、たっぷり収納。暮らしにフィットする本棚【山善】の本棚がAmazonに登場中‼
絵本も図鑑も、すっきり収まる。山善のアイデア収納【山善】の本棚がAmazonに登場!
山善の本棚は、収納効率に優れたオープンラックタイプの本棚。コミックを前後2列に収納できる大容量設計で、限られたスペースでもムダなく整理できる。幅は4サイズ展開で、設置場所に合わせて選べる。
棚板は可動式で、収納する本のサイズに合わせて調整可能。約2センチメートル間隔で細かく設定できるため、大型絵本や図鑑にも対応し、お子様用の本棚としてもおすすめ。
背面には巾木カット加工を施しており、壁との隙間を減らすことでホコリが溜まりにくく、掃除の手間も軽減できる。奥行29センチメートルのスリム設計で、一人暮らしのワンルームにも馴染みやすいサイズ感。
高品質とアイデアを追求する山善ならではの本棚。快適で健やかなライフスタイルを支える、頼れる収納アイテムだ。
