コンパクトなのに、たっぷり入る。一人暮らしにちょうどいい冷凍庫【アイリスプラザ】の冷凍庫がAmazonに登場中‼
霜取り不要で、いつでも清潔。収納力も抜群【アイリスプラザ】の冷凍庫がAmazonに登場!
アイリスプラザの冷凍庫は、一人暮らしにぴったりな、スッキリコンパクトサイズの冷凍庫。省スペースながら収納力に優れ、まとめ買いした食材や作り置きもたっぷり入る設計。
庫内は2段トレイと3段クリアケースで構成され、冷凍食品を縦置き・重ね置きできる十分な高さを確保。トレイ・ケースともに取り外し可能で、収納物に合わせて柔軟に使える。ドアポケットには保冷剤やパウチタイプの冷凍飲料を収納でき、細かいアイテムもすっきり整理できる。
冷却方式はファン式で、庫内に冷気を循環させて効率的に冷却。自動霜取り機能を搭載しており、定期的な霜取りの手間が不要で、いつでも清潔に保てる。
省エネ性能にも優れており、資源エネルギー庁が定める省エネ法に基づいた基準達成率が高く、電気代を抑えながら環境にも配慮した設計。
コンパクトでも頼れる収納力と、使いやすさ・省エネ性を兼ね備えた、暮らしに寄り添う冷凍庫だ。
