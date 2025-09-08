タカラトミー「グランドモールトミカビル」を自主回収　子どもの指挟み事故発生で

株式会社タカラトミーは9月8日、7月19日に発売した玩具「グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）」について、子どもの指を挟む事故が発生したとして自主回収を発表した。

■ 「らせんエレベーター」で子どもが怪我

事故は商品中央にある「らせんエレベーター」部分で発生し、実際に子どもが指を挟んで怪我をする事例が確認された。

同社は「怪我をされたお子様とご家族に心より深くお詫び申し上げます。また、『トミカ』をご愛顧いただいているお客様、お取引先他、関係先の皆様にもご心配とご迷惑をおかけしておりますことを重ねて深くお詫び申し上げます」とコメントしている。

■ 返送で全額返金に対応

対象となるのは、トミカ誕生55周年を記念して発売された特別仕様の「グランドモールトミカビル」（JANコード：4904810919230、メーカー希望小売価格9350円・税込）。

トミカを「らせんエレベーター」で上昇させ、複数のコースを走行させる仕組みを特徴としていた。対象年齢は3歳以上。

同社は安全確保のため自主回収を実施し、返送された商品に対しては代金9350円（税込）を郵便為替で返金するとしている。

返送は着払いで受け付けており、送付先は千葉県流山市の同社回収係。なお、返送時には内蔵電池を必ず外すよう呼びかけている。

■ 公式サイトで返送方法を案内

問い合わせはタカラトミーの専用フリーダイヤル（0120-35-1031、受付時間：午前10時〜午後5時、土日祝日も対応）で受け付けている。また、公式サイトに専用の案内ページを設け、詳細を案内している。

返送方法を含む詳細については、タカラトミー公式サイトに開設された特設ページ「『グランドモールトミカビル』返送方法について」で確認できる。

