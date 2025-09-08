フリーアナウンサーの中村仁美（46）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。10歳の誕生日を迎えた次男を祝福した。

中村アナは「我が家の曲者・次男が誕生日を迎えました」と報告。「当日は本人の希望でアイスケーキ 別途、久々に両家の親をよんで誕生会も」と明かし、「1」と「0」のろうそくが立てられたアイスケーキの写真を披露した。

そして「三兄弟の真ん中らしく一筋縄でいかない難しい性格！？ゆえに三兄弟のなかで1番自分だけの道を歩いて行きそうな気配も」と告白。「あの日から10年 次男の個性を潰さないように でも社会にはそれなりに適合できるよう 長男とはまた違うアプローチで見守り続けたいと思います」と伝えた。

続けて「今日の日を無事に迎えられたことに心から感謝です」とコメント。「中間子」「難しい」とのハッシュタグとともに、泣き笑いの絵文字を添えた。

この投稿にフォロワーからは「年々、成長していくのが楽しみですね」「とても大事ですよね」「私も3人兄妹の真ん中ですが、家族にはいつも曲者扱いされてました」「ちなみにうちの、次男も今だに私は育て方分かりませーん！」「おめでとうございます」などの声が集まった。

中村アナは2011年にお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹と結婚。12年3月に第1子長男、15年9月に第2子次男、19年6月に第3子三男を出産した。