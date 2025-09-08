週明け８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１４．３３ポイント（０．３８％）高の３８２６．８４ポイントと続伸した。

前週の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催されると伝わる中、追加の経済対策が打ち出されるとの観測が広がっている。また、中国メディアは５日付で、「中国政府は近く、サービス消費の拡大に向けた新措置を発表する見通し」と報じた。ただ、上値は限定的。中国景気の鈍化懸念が重しだ。本日の取引時間中に公表された８月の中国貿易統計では、米ドル建て輸出入の伸びが予想以上に前月から縮小している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、消費関連の上げが目立つ。宝飾品の老鳳祥（６００６１２／ＳＨ）が６．２％高、家庭用品の喜臨門家具（６０３００８／ＳＨ）が３．９％高、酒造の山西杏花村フェン酒（６００８０９／ＳＨ）と化粧品の上海家化聯合（６００３１５／ＳＨ）、家具の欧派家居（６０３８３３／ＳＨ）がそろって２．０％高、食品の仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）とエナジー飲料の東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）がそろって１．８％高、免税店の中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）が１．４％高で引けた。

医薬株も高い。上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が６．３％、江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が４．８％、人福医薬集団（６０００７９／ＳＨ）が４．７％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が３．４％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が３．０％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。

発電株もしっかり。上海電力（６０００２１／ＳＨ）が７．０％高、華能国際電力（６０００１１／ＳＨ）が２．５％高、国電電力発展（６００７９５／ＳＨ）が２．２％高、大唐国際発電（６０１９９１／ＳＨ）が１．９％高、華電国際電力（６０００２７／ＳＨ）が１．７％高ずつ上昇した。インフラ関連株、自動車株、資源・素材株、運輸株、不動産株なども買われている。

半面、金融株はさえない。興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が１．３％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が０．９％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が１．３％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が０．９％、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１．５％、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が１．３％ずつ下落した。ハイテク株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９０ポイント（０．３４％）高の２６４．２０ポイント、深センＢ株指数が７．３２ポイント（０．５５％）高の１３４７．８６ポイントで終了した。

