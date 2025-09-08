物価がデレた…!?

品質とデザイン性の高さに定評があるカメラアクセサリーブランド「Peak Design」。僕もストラップや三脚、バッグなどを愛用しています。

同ブランドを輸入する銀一株式会社が、価格改定をすると発表しました。また値上げかぁ…と思いきや、値下げされているものも！

ほとんど値下げ。値上げは一部製品のみ

Image: 銀一株式会社

こちらが新しい価格表。定番のバックパック「エブリデイ バックパック」や「エブリデイスリング」など、多くの製品が値下げとなっています。

例えば「エブリデイ バックパック 30L」は、6万7100円→5万2800円と、1万円以上も値下がり！ これはうれしい！

一方、「アンカー 4パック」および「パッカブルトート」の2製品についてはやや値上がり。といっても、いずれも5,000円を下回る製品で、それほど大幅な値上げではありません。

新しい価格は9月12日より適用されます。またいつ値上がりするかわかりませんし、高品質なバッグは今のうちにゲットしておく方が良いかもしれませんね。

華やかな新色も登場

Image: 銀一株式会社

価格改定に伴い、一部製品に新色が追加されました。定番デザインも色が変わればハっとするものですし、価格と併せてぜひチェックをば。

Source: 銀一株式会社, Peak Design Official Site