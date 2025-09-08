阪神が２年ぶりのリーグ優勝を達成したことを受け、８日までに虎党の吉本タレント達が事務所を通じて祝福のコメントを寄せた。

【さや香・新山】

優勝おめでとうございます！！交流戦明け、１１連勝した時から確信してました！史上最速ということは史上最強！ここからが本番だと思いますので、最後まで楽しみます！！！阪神ファンに生まれてよかった！！

【月亭八方】

「優勝は采配上手最速虎」完璧の投手陣、大胆若手の抜擢に、不動の最強５連ジャー、２０２５阪神ありがとう

【ココリコ・遠藤章造】

２年ぶりのアレ奪還おめでとうございます！投打とも見事なまでの生え抜きメンバーで勝ち抜きました！選手はもちろん、藤川監督、首脳陣の皆様、裏方様、そしてこの理想のチームを作り上げてくれた歴代監督の金本さん、矢野さん、岡田さん、この間スカウティングに尽力頂いたスカウト陣の皆様！本当にありがとうございます！来年からは球団初の連覇はもちろん３、４、５連覇と行きましょう！

【小籔千豊】

阪神優勝おめでとうございます。最速で優勝歴史に刻まれた瞬間を目にできてよかったです。ありがとうございます。日本一にもなってほしいですよろしくお願いします。

【桂文枝】

オヨヨ！なんとぶっちぎりのリーグ優勝おめでとうございます！今年の阪神は打者も好調だったのは言わずもがな、やはり元ピッチャー藤川監督の見事なピッチャーの采配が素晴らしかったです。みなさん頑張りましたが、僕は１番褒めてあげてほしいのは及川雅貴投手です。両リーグ１位の登板で、特に今年はピンチでも慌てず独特のフォームで投げ込んでお見事でした。誰よりもオヨヨ及川雅樹投手を褒めてあげたいです。あとは日本一になってそして、いつの日かメジャーのマウンドにオヨヨ！！夢をありがとうございました。

【陣内智則】

優勝おめでとうございます！今日までの虎道を勝ち進む日々が痛快でした。昨年の雪辱を見事に果たしてくれた選手、コーチ、スタッフの皆さんありがとうございました！日本一まで気を緩めず応援しています！素晴らしい野球をありがとうございます！

【バッテリィズ・エース】

阪神タイガース優勝おめでとうございます！！子供の頃からずっと応援し続けて、さらに大好きな藤川監督１年目での優勝ほんとに嬉しいです！！選手の皆さんが怪我なくもう一度日本一目指して頑張ってほしいです！！タイガース最高！！