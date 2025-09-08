銀座コージーコーナーの秋♡いも・くり・かぼちゃスイーツ7品が登場

秋の訪れを感じさせる「いも・くり・かぼちゃ」が、銀座コージーコーナーの秋限定スイーツとして登場します。2025年9月12日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で販売されるのは、モンブランやパイ、タルトなどバラエティ豊かな7品。素材の持ち味を生かした素朴な甘さと華やかな見た目は、ほっと一息つきたいティータイムやギフトにもぴったりです。今年の秋は、心も体も満たしてくれる限定スイーツで季節を先取りしませんか。

いも・くり・かぼちゃを贅沢に使用

ラインアップは全7品。さつまいもは「紅はるか」と「紅あずま」、栗は茨城県産和栗、かぼちゃは北海道産「くりゆたか」と「えびすかぼちゃ」を使用。旬の素材を活かしたケーキが揃います。

紅はるかのモンブラン

価格：496円（税込）

紅はるかづくしの濃厚モンブラン。※はちみつ使用。

栗まんきつパイ

価格：626円（税込）

渋皮栗を贅沢に使用した栗尽くしのパイ。

北海道産かぼちゃのタルト

価格：518円（税込）

シナモンを効かせたかぼちゃ生地とキャラメルソースが相性抜群。

秋限定の多彩なスイーツ♡

茨城県産和栗のモンブラン

価格：572円（税込）

和栗の深みある甘みとふんわりスポンジが魅力。※はちみつ使用。

スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）

価格：518円（税込）

2種のさつまいもを使用した食べ応えのあるケーキ。※はちみつ使用。

ジャンボシュークリーム（北海道産かぼちゃ）

価格：205円（税込）

かぼちゃカスタードをたっぷり詰めたシュー。

北海道産えびすかぼちゃのチーズスフレ

価格：756円（税込）

ふわシュワ食感とやさしい甘みが広がるチーズスフレ。

秋スイーツでほっとひと息♪

どのスイーツも販売期間は9月12日から始まり、11月以降も順次楽しめます（一部休止期間あり）。

店舗によって発売日や取扱状況が異なる場合がありますのでご注意ください。お好みの一品を選んで、秋の味覚を楽しむ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

秋を感じるスイーツで癒しの時間を

銀座コージーコーナーの「いも・くり・かぼちゃ」スイーツは、季節ならではの素材を贅沢に使った秋限定ラインアップです。

濃厚な紅はるかや香ばしい和栗、やさしい甘みのかぼちゃが織りなすハーモニーは、ひと口で幸せな気持ちに♡ 自分へのご褒美や大切な人とのお茶時間に、ぜひ楽しんでみてください。