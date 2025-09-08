大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】心に変化が生じた歌麿。所帯を持ちたいと語った相手は…

第 34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」が9月7日に放送。その最後に流れた第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」の予告が話題になっています。

＊以下「ありがた山とかたじけ茄子」の放送内容のネタバレを含みます。

●「ありがた山とかたじけ茄子」公式あらすじ

老中首座に抜擢された定信（井上祐貴さん）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。

そんな中、蔦重は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。

しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太さん）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。

意次（渡辺謙さん）が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れる。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

蔦屋にて、政への皮肉を込めた黄表紙を満足げに眺める蔦重。

その背景には妻・ていの「私は、これは出せば危ないと存じます」との声が流れる。

続けて戯作者たちを前にした蔦重の「べらぼうめ！」の声。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

「馬鹿にしておられるのか！？」と憎々しげな表情で伝える老中首座・松平定信。

その下に流れるは＜命がけの皮肉で＞の文字。

馬鹿にしておるとは言えませぬか？

天を仰ぎながら「からかいではなく…」と呟く天明狂歌のスター・太田南畝＜四方赤良＞。

蔦重の「トンチキ」との声を背景に、勢いよく袖から黄表紙を取り出す戯作者・恋川春町＜倉橋格＞。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

その下に＜お上に立ち向かう＞の文字。

「凧を揚げたら、国が治まるなど…」と話すていの声を背景に、凧揚げの様子が映る。

江戸城内で舞う十一代将軍・家斉の“父”となった一橋治定。

それを背景に「馬鹿にしておるとは言えませぬか？」との声が流れる。

「は？」と向き合った相手に反応する大名・本多忠籌。

「何者じゃ？そなたは…」

場面変わって市中。

かつて廃寺で歌麿の絵を拾い集めてくれたきよが、洗濯を干す様子が映る。

その傍らに絵を描く歌麿。

「俺、ちゃんとしてえんだ。所帯を持とうと思って」との歌麿の声を背景に、仲睦まじい様子を見せる歌麿ときよ。

自らの耳を抑えながら首を振るきよ。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

妖怪の絵の後、厳しい表情で治定と対面する幕府の儒官・柴野栗山の姿が映る。

最後に「何者じゃ？そなたは…」と訝し気に呟く歌麿の師匠・鳥山石燕の前に現れた相手は――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。