「いま高校生だったら志望したいと思う地方国公立大学」ランキング！ 2位「神戸大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
もし今自分が高校生だったら、どの大学を志望しますか？ 大学選びの基準は時代とともに変化しており、教育内容や就職実績、立地、キャンパスの雰囲気など、さまざまな観点から選ばれるようになっています。
All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、いま高校生だったら志望したいと思う地方国公立大学を紹介します！
2位：神戸大学／57票2位は「神戸大学」でした。兵庫県神戸市にある神戸大学は、バランスの取れた学際的な学びと、国際色豊かな都市環境が魅力。文理問わず幅広い学部を持ち、都市型キャンパスとしての利便性も高いことから、受験生や保護者からの支持も根強いようです。
回答者からは「ここに入学して勝ち組人生を歩みたい」（40代男性／兵庫県）、「経済経営の分野をしっかり学びたい」（30代男性／東京都）、「おしゃれな港町神戸でのキャンパスライフと、国際色豊かな学習環境。海外留学プログラムも充実している」（60代男性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：横浜国立大学／62票1位は「横浜国立大学」でした。首都圏にありながら落ち着いた学習環境を持つ同大学は、実学重視の教育や企業との連携が進んでいる点で注目されています。理工・経済・経営などの分野に強く、都市での生活と勉学の両立ができる点も魅力です。「もう一度大学受験するならここ」と思わせる安心感と期待感が、幅広い世代から支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「都会が好きで、実際大学生の頃東京に行っていたので、近い横浜を選びました」（30代女性／大分県）、「外国語に堪能になりたかった」（30代女性／東京都）、「横浜が好きだから、キャンパスライフを楽しみたいです」（60代女性／大阪府）といった声がありました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)