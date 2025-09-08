「早川書房」創立80周年記念　80名の推薦人による「ハヤカワ文庫の80冊」フェア開催

創立80周年を迎えた早川書房のフェア「ハヤカワ文庫の80冊」が10月末ごろまで、全国主要書店にて開催される（※開催期間は実施店舗により異なる）。

本フェアのコンセプトは「オンリーワンな本、あります」。ハヤカワ文庫を代表する80作品をセレクトし、各界の第一線で活躍する豪華な推薦者80名がそれぞれ1作品ずつ推薦。選書への熱いコメントを帯に掲載される。

創立80周年のアニバーサリーイヤーを盛り上げるオリジナルキャラクターは「めくるふ」。「ONE AND ONLY」な本作りという企業理念をイメージした、一匹オオカミのキャラクターだ。

めくるふがフェアの帯やポスター、小冊子など様々な場面で登場。キャラクターデザインは人気イラストレーターのumaoが手がけている。

■推薦者一覧（総勢80名）逢坂冬馬／青崎有吾／青山剛昌／赤坂アカ／東浩紀／綾瀬はるか／綾辻行人／新井素子／有栖川有栖／庵野秀明／池谷裕二／石井光太／石田衣良／今井哲也／今井むつみ／上坂すみれ／宇垣美里／宇多田ヒカル／冲方丁／虚淵玄／円城塔／大泉洋／大沢在昌／太田光／大森望／岡田斗司夫／小川哲／翁百合／春日武彦／金原ひとみ／川村元気／木澤佐登志／楠木建／けんご／けんすう／鴻巣友季子／小島秀夫／是枝裕和／齋藤明里／斉藤壮馬／佐久間宣行／桜庭一樹／佐々木敦／佐藤究／佐藤優／柴田元幸／斜線堂有紀／白石和彌／新海誠／高橋留美子／高山一実／竹内薫／多崎礼／為末大／月村了衛／辻仁成／寺田克也／堂場瞬一／飛浩隆／奈良美智／西加奈子／法月綸太郎／長谷敏司／濱口竜介／広江礼威／又吉直樹／町田樹／松尾豊／三谷幸喜／湊かなえ／三宅香帆／宮粼駿／宮澤伊織／宮部みゆき／養老孟司／米澤穂信／ヨビノリたくみ／LiLiCo／林士平／鷲田清一（以上50音順、敬称略）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）