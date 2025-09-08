¡Ö¿ê¤¨¤Ê¤·¡×à8Ç¯¤Ö¤êá52ºÐ¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼ãºî¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
à±éµ»á¤âàÈþËÆá¤â¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤(52)=ÂçÊ¬¸©½Ð¿È=¤¬¸«¤»¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh¡ª¡ª)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×(26Æü¸ø³«)¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤ÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¿¼ÄÅ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¹õ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÂç¶»¶Ú¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡¢¼ãºî¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËâË¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¿ê¤¨¤Ê¤·¤Î¡ÈÈþËÆ¡É¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤¹¤®¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£