¡Ö¿ê¤¨¤Ê¤·¡×­à8Ç¯¤Ö¤ê­á±Ç²è½Ð±é¤Ç¥­¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Î52ºÐ¿¼ÄÅ³¨Î¤=2009Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

­à±éµ»­á¤â­àÈþËÆ­á¤â¥¹¥´¤¤¡ª

¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤(52)=ÂçÊ¬¸©½Ð¿È=¤¬¸«¤»¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡3Æü¤ËÅìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh¡ª¡ª)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×(26Æü¸ø³«)¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤­ÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¿¼ÄÅ¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¹õ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£¼Â¼Ì±Ç²è½Ð±é¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

8Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤
(±Ç²è¸ø¼°X@oliver_movie¤è¤ê)
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿(º¸¤«¤é)¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤
(±Ç²è¸ø¼°X@oliver_movie¤è¤ê)

¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÂç¶»¶Ú¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡¢¼ãºî¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËâË¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¡Ö¿ê¤¨¤Ê¤·¤Î¡ÈÈþËÆ¡É¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤¹¤®¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£