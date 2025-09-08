ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が、9日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）に先発する。相手先発は伊藤大海で、モイネロは今季の日本ハム戦先発8試合のうち、6度が伊藤とのマッチアップということになる。

ここまでの5戦はモイネロが3勝、伊藤が1勝3敗となっている。7日の全体練習に参加したモイネロは伊藤について「いい人。野球のときはもう1イニング、もう1イニングと力を出して投げてくるガッツがある良い選手だと思う」と印象を語った。

その上で9日の試合については「自分もそうだけど、ファンのみなさんも見てて良い試合になると思う。相手も良い投手だし、投げ合いができるのはいいこと。楽しめるように投げたい」と意気込んだ。

前回対戦した8月24日は、モイネロが8回126球を投げて5安打無失点、伊藤が9回129球を投げて7安打無失点。ともに勝敗はつかなかったが白熱した投手戦を繰り広げた。今回の対決も互角の戦いが予想される。

◆今季のモイネロと伊藤大海のマッチアップと結果

■4月1日 ソフトバンク5―1日本ハム（エスコンフィールド北海道）

（勝）モイネロ 7回2安打1失点

（敗）伊藤 5回9安打5失点

■4月29日 ソフトバンク1―2日本ハム（みずほペイペイドーム）

モイネロ 7回4安打1失点

（勝）伊藤 9回5安打1失点

■5月20日 ソフトバンク5―2日本ハム（エスコンフィールド北海道）

（勝）モイネロ 7回6安打2失点

（敗）伊藤 9回7安打5失点（自責4）

■8月10日 ソフトバンク1―0日本ハム（みずほペイペイドーム）

（勝）モイネロ 9回3安打無失点

（敗）伊藤 8回4安打1失点

■8月24日 ソフトバンク0―1日本ハム（エスコンフィールド北海道）

モイネロ 8回5安打無失点

伊藤 9回7安打無失点