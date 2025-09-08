¡ÒÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤¡Ó¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤ÏÌ´Êª¸ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä´ÇÈÄÀ¯ºö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼¡´ü¸õÊäÉÔºß¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡ÈÅìµþ¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¤È¡ÈÃÏÊý¿êÂà¡É
9·î7Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Á³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿º£¤³¤½¡¢¡ÖÁ³¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ»¼è¤Î¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤ëÀÐÇË»á
³Î¤«¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬¤Û¤Ü¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤ó¤ÀÀ¯ºö¤¬´ÇÈÄÅÝ¤ì¤Ë
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤À¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î³èÀ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢Åìµþ¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ²½¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï2014Ç¯¤ËÂè2¼¡°ÂÇÜ¿¸»°²þÂ¤Æâ³Õ¤¬·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï½éÂå¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢5¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÀ¸³è´Ä¶¤ÎÁÏÀ¸
¡¦ÃÏÊý·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏÀ¸
¡¦»º´±³Ø¤ÎÃÏÊý°ÜÅ¾¤ÈÁÏÀ¸
¡¦DX¤òÍÑ¤¤¤¿¿·»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷
¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹
ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤¬¶¯¤ß¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤é¤·¤¤Á´Êý°Ì·¿¤ÎÆâÍÆ¤À¤¬¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤Ò¤É¤¯Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡£2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤Î3ËÜ¤ÎÌð¡ÖÂçÃÀ¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡×¡Öµ¡Æ°Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡×¡ÖÌ±´ÖÅê»ñ¤ò´µ¯¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÌäÂêÅÀ¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿9·î7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬°Â°×¤Ê¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤ËÂÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤½¤Î´í×ü¤ò»ä¤Ï¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤äºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÎ©¤òÀú¤ë¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ÏÀÐÇË¥¤¥º¥à¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï2025Ç¯1·î24Æü¤ÎÊý¿Ë±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë³Ë¿´¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤ó¤À¡£
¡ÖÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡×¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬»Õ¤È¶Ä¤°ÅÄÃæ³Ñ±É¸µ¼óÁê¤¬¾§¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°È÷¤·¤Æ¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹ñÅÚÈ¯Å¸¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤Î°õ¾Ý¤ÏÇö¤¤¡£¤½¤·¤ÆÃÏ°èÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÄÙ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
ÃÏÊý¤È¤Î¡È´Ë¤¤·Ò¤¬¤ê¡É¤¬Åìµþ¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ²½¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï2015Ç¯¤ËÃÏ⽅ÁÏ⽣¡¦¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃÊÌ¶è°èÃ´Åö⼤⾂¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏ⽅ÁÏ⽣¤Î²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÐÀ¸¿ô¡¦»àË´¿ô¤¬º£¸å°ìÄê¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2100Ç¯¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤¬5200Ëü¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤Þ¤Ç¤â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤·¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤â¤½¤ÎÌäÂêÇ§¼±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï2019Ç¯¤«¤é°Ü½»À©ÅÙ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏÊý¤Ë½¢¿¦¡¦µ¯¶È¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤¿¡£Åìµþ·÷¤«¤éÃÏÊý¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¿ô¤ÎÌÜÉ¸¤ò1Ëü¿Í¤ËÀßÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»Ù±ç¶â¤ÎÍøÍÑ·ï¿ô¤Ï7582·ï¡¢°Ü½»¿Í¿ô¤Ï1Ëü5957¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÅìµþ¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ²½¡×¤Ï°ìÃÊ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤ÏÅ¾Æþ¤¬Å¾½Ð¤ò¾å²ó¤ëÅ¾ÆþÄ¶²á¤¬7Ëü9000¿ÍÍ¾¤ê¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤è¤ê¤â1Ëü¿ÍÁý¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢15ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¤¬1Ëü4286¿Í¡¢20ºÐ¤«¤é24ºÐ¤Þ¤Ç¤¬6Ëü4070¿Í¤È¡¢¼ã¼Ô¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¾õ¶·¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸2.0¡×¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤Ç·Ç¤²¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È½»Ì±ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤ÎÁÏÀß¤À¤Ã¤¿¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê°Ê³°¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¾ì½ê¤ò¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢´ØÍ¿¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½»Ì±ÀÇ¤Î°ìÉô¤ò´õË¾¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ØÊ¬³äÇ¼ÀÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï°Ü½»»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÏ¼å¤À¡£¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÇï»ÒÈ´¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ºßÇ¤´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤à¤Ù¤¤À¤Ã¤¿À¯ºö¤À¤í¤¦¡£
°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÀÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÄÂ¶â³Êº¹
¤¿¤À¤·¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ÏÃÏÊý¤Ø¤Î²¸·Ã¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤À¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï9·î5Æü¤Î³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¿³µÄ²ñ¤Çº£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Î²þÄê³Û¤òÈ¯É½¤·¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤Æ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï6.3¡ó¡Ê66±ß¡Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢1121±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤Ï82±ß¡¢ÂçÊ¬¸©¤¬81±ß¡¢½©ÅÄ¸©¤¬80±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Ï1226±ß¤ÇºÇ¹â¤À¤¬¡¢ºÇ¹â¤ÈºÇÄã¤Îº¹³Û¤Ï203±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é9±ß¤½¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ò1500±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦À¯ÉÜÌÜÉ¸¤ò2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2020Ç¯Âå¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ò2029Ç¯ÅÙ¤ËÃ£À®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ú¤¾å¤²Î¨¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ7.3%¤Ç¤¢¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¾å²ó¤ë¶¯µ¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÃÏÊý¤Ë½»¤à¼ã¼Ô¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËÊë¤é¤¹°Ü½»´õË¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ï²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Í·ïÈñÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤ÏÆ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤À¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È9·î5Æü¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£½õÀ®¶â¤äÊä½õ¶â¤ÎÍ×·ï´ËÏÂ¤Ê¤É¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¤½¤·¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î°ìÈÖ¤ÎÀ®²Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤¤¤¦¹ÈÏ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»öÂÖ¤Ë¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯Å¸¤»¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¡£ÃÏÊý¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤ò¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤ÏÊª²Á¹â¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤ÐºÒ¤¤¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤¬¤½¤ÎÀ®²Ì¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£¼óÁê¤Î¥é¥¤¥Õ¥éー¥¯¤È¸À¤¨¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¬¥·ー¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼óÁê¸õÊä¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤ËÁê±þ¤·¤¤¿Íºà¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎºÖ¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÔÇËÁï¡¡¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò