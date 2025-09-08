USJのハロウィーン初日に一番乗り！JCBが初日貸切キャンペーン開催
ジェーシービーは9月16日〜2026年2月15日、JCBブランドカード会員を対象に「＜JCB presents＞ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン初日貸切キャンペーン 2026」を実施する。
同キャンペーンは、期間中にJCBマークのついているカードの利用合計金額1万円を1口として、2026年度のユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーン初日の貸切イベントに抽選で合計1万2,000名(4,750組)を招待するというもの。貸切イベント当日は、アトラクションと一部店舗を、当選者限定で楽しめる。
そのほか、好きな1日に利用できる1デイ・スタジオ・パスなど、豪華特典をプレゼントするコースも用意する。
