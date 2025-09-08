ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¤¬9ÆüDeNAÀïÀèÈ¯¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·è¤Þ¤ë¤â¡Ö¼ê¤òÈ´¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢9Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£Í¥¾¡ÆÃÈÖ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¼Ìë3»þ²á¤®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÌ²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºòÆü¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ç¤Ï6²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î11¾¡ÌÜ¡£Ãæ5Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¼ê¤òÈ´¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£