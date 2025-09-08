歌手の浜崎あゆみ（46）が、7日、Instagramを更新。47歳の誕生日を迎えるにあたり、我が子の誕生から生活のすべてが変わったことを明かした。

【映像】浜崎あゆみの2人の息子たち

これまでもInstagramで、2人の息子に作ったワンプレートごはんや七五三での親子ショット、ゲームをする息子の姿などを発信してきた浜崎。

人生の変化と決意を記す

2025年9月7日の更新では、子ども用の水筒が2つ並んだ写真とともに、年代別にこれまでの歩みを振り返っている。「10代の頃はこの世に居ても居なくてもいいような自分の存在意義みたいなのを見つけるのにとにかく必死で、20代は自分が追いつけない虚像がほぼを占める自分自身だか世間だかに反抗しまくって、30代は何もかもにぐったり疲れ果ててしまっていて、40代になろうかという時に人生が一変する出来事を経験して（しかも2回。神様ありがとうございます）生活の全てが変わって」「周りからはどう見えてるか知らないけど、何度諦めてしまいたいと思ったか数え切れない今回の人生。諦めたらどれだけ楽なんだろう、もう終わりにさせてくれよと、そんなあまったれた考えに支配されてばかり居た今回の人生。どうやら来月で47歳になるわたしは、今更かも知れないけどぜってー負けねーと強く思っている。大切なものをこの世に残して去れないのだ、まだまだ」と、人生の変化と決意を記している。

この投稿には、「子どもの存在って、あゆも私たちも同じなんだなぁってしみじみ」「ママとして女性として全てが私の憧れで神です」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）