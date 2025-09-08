プロ野球中日、西武、阪神などでプレーした野球解説者の田尾安志氏（71）が、2025年9月7日にユーチューブを更新し、セ・リーグのペナントレースを制した阪神について、「143ゲームを素晴らしい成績で勝ち切った」などと称賛した。

「クライマックスシリーズの評価をそれほど大きく見ていない」

阪神は9月7日にホーム甲子園球場で広島に2−0で勝利し、2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月7日の優勝は、90年の巨人の9月8日を更新し、2リーグ制後のプロ野球史上最速となった。

優勝マジック「1」で迎えたこの日、2回に1点を先制した。阪神投手陣が踏ん張る中、6回に近本光司外野手（30）の犠牲フライで1点を追加。試合はそのまま進行し、阪神が広島を完封してリーグ優勝を決めた。

テレビで古巣・阪神の優勝を見届けたという田尾氏は「（藤川）監督の優勝インタビューを聞きましたが、『そうだな』と思ったことがひとつありました」と切り出し、こう続けた。

「『143ゲームを勝ち抜くのは、1シーズンをやってきた成果なんだ』と。『クライマックス、日本シリーズ。こういう短期決戦で勝つ、負けるではないんですよ』ということをファンの人たちに伝えていた。僕はいつもそう思っています。143ゲームを勝ち抜く。これが本当の優勝だと思う。そこから後のクライマックス、そして日本シリーズは、実力通りになかなか結果が出ないことがある。そこでの評価をそれほど大きく見ていない」

今シーズンは、阪神が首位を独走し、2位・巨人に17ゲーム差をつけてのぶっちぎりVだった。セ・リーグの2位以下の5チームは、7日時点ですべて勝率5割を切っている。インターネット上では、10月に控えるクライマックスシリーズ（CS）の開催を疑問視する意見もあり、ファンの間で議論になっている。

24年シーズンはリーグ3位DeNAが下剋上

昨シーズンのセ・リーグは、リーグ3位のDeNAが、CSで2位・阪神、1位・巨人を次々と破り、日本シリーズに進出。日本シリーズでは、パ・リーグ覇者ソフトバンクを4勝2敗で破った。ペナントレースのDeNAの勝率は5割7厘で、かろうじて5割をキープしていた。

24年ポストシーズンは、DeNAの「下剋上」で幕を閉じたが、田尾氏は「1番価値があるのは、143ゲームのペナントレースを勝ち抜くこと」とし、楽天の監督時代を振り返りながら、次のように語った。

「ここ（リーグ優勝）を目指してどのチームもやっている。そういう点では、143ゲームを素晴らしい成績で勝ち切った阪神タイガースの面々は、すごい価値のあることをやった。（7日時点で）78勝45敗。うらやましいですね。僕は1年間、（楽天の）監督をやらせていただきましたが、39勝97敗（1分け）でした。よく負けました」

セ・リーグは、CS進出をかけた争いがし烈で、2位・巨人を3位DeNAが1.5ゲーム差で猛追。4位・中日と3位DeNAの差は3.5ゲーム。5位・広島は0.5ゲーム差で中日を追っている。