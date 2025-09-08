画像は週プレNEWS「キン肉マン」のページ（https://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/09/07/128161/）より

【第505話】 9月8日 公開

集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏によるマンガ「キン肉マン」第505話を9月8日に公開した。

第505話では、「マッスル・ドッキング・ケミストリー」を決めたマッスル・ブラザーズⅢ。インダストリアルレボリューションズとのタッグマッチはついにクライマックスを迎える。

なお、次回は週プレ本誌の合併号休みのため、9月22日更新予定となる

□「週プレNEWS」の「キン肉マン」第505話のページ

【「キン肉マン」第505話あらすじ】

宇宙崩壊を加速させていた元凶は刻（とき）の神だった！ 世界各地で同時開催された五大刻との一大決戦！

モハーヴェ砂漠で繰り広げられるキン肉マン＆3代目グレート組（マッスル・ブラザーズⅢ）vsエクサベーター＆ガストマン組（インダストリアルレボリューションズ）のタッグマッチ、ついにクライマックス!!

「アセンション・オペレーション」でとどめを刺しにきたエクサベーターたちに「マッスル・ドッキング」で切り返しを図るキン肉マン＆グレート！ しかしガストマンの激しい抵抗でキン肉バスターの軌道が定まらず、キン肉ドライバーが上になるはずの位置取りまで逆になってしまう。

それでもお互いの"ヘソ"を見失わなかったふたりは、逆ポジションの「マッスル・ドッキング」を強行！ 見事「マッスル・ドッキング・ケミストリー」を炸裂させた―――!!