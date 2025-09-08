ついに決着！ 「キン肉マン」第505話が週プレNEWSにて公開
画像は週プレNEWS「キン肉マン」のページ（https://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/09/07/128161/）より【第505話】 9月8日 公開
集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏によるマンガ「キン肉マン」第505話を9月8日に公開した。
第505話では、「マッスル・ドッキング・ケミストリー」を決めたマッスル・ブラザーズⅢ。インダストリアルレボリューションズとのタッグマッチはついにクライマックスを迎える。
なお、次回は週プレ本誌の合併号休みのため、9月22日更新予定となる
□「週プレNEWS」の「キン肉マン」第505話のページ【「キン肉マン」第505話あらすじ】
宇宙崩壊を加速させていた元凶は刻（とき）の神だった！ 世界各地で同時開催された五大刻との一大決戦！
モハーヴェ砂漠で繰り広げられるキン肉マン＆3代目グレート組（マッスル・ブラザーズⅢ）vsエクサベーター＆ガストマン組（インダストリアルレボリューションズ）のタッグマッチ、ついにクライマックス!!
「アセンション・オペレーション」でとどめを刺しにきたエクサベーターたちに「マッスル・ドッキング」で切り返しを図るキン肉マン＆グレート！ しかしガストマンの激しい抵抗でキン肉バスターの軌道が定まらず、キン肉ドライバーが上になるはずの位置取りまで逆になってしまう。
それでもお互いの"ヘソ"を見失わなかったふたりは、逆ポジションの「マッスル・ドッキング」を強行！ 見事「マッスル・ドッキング・ケミストリー」を炸裂させた―――!!
本日9月8日（月）は、週プレ38・39合併号の発売日。表紙は宮部のぞみさん。連載は505話「泣き虫グレートの笑顔!!の巻」を掲載。次回更新は合併号休みを挟み9月22日（月）です。#最新89巻10月3日90巻2ヵ月連続発売 #YouTubeウォーズマンの軌跡公開中 #シリーズ累計8500万部突破 pic.twitter.com/K49Hl1VXBX- ゆでたまご嶋田 (@yude_shimada) September 7, 2025