¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¾®³Ø´Û¡ÖÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¼Ì¿¿½¸¡¡¤¢¤Þ¤Ý¤Á¡×¤ò10·î16Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¼Ì¿¿½¸¡¡¤¢¤Þ¤Ý¤Á¡×¤ò10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,960±ß¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢¿È¤â¿´¤âÁ´²òÊü¤·¤Æ20Âå¥é¥¹¥È¤Î¿§µ¤¤òÂçÊü½Ð¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢Å·ÌÚ¤µ¤ó30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë10·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÂæÏÑºÇÆîÃ¼¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¡¢º¦Ãú¡Ê¥±¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ë¡£Çòº½¤Î¥Óー¥Á¤Ç¤Ï¥ì¥¤¥ó¥Üー¥«¥éー¤Î¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¤Ç¿å¤Èµº¤ì¤ë¡£Çò¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå¤ÇÍ¼Êë¤ì¤Î¥Óー¥Á¤ò»¶ºö¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¹âµé¥é¥ó¥¸¥§¥êー»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ìë¤Î³¹¤ò¤½¤¾¤íÊâ¤¯¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡£¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸6ºýÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤Î¸Â³¦É½¸½¡×¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢6ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥êー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤â¡Ö´°àú¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¸Â³¦¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤É½¸½¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿º¢¤Î¡¢¤Þ¤À〝²ÄÇ½À¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿〟¼«Ê¬¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ½Ð²ñ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê ¡Ä¡Ä ¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¡£»£±Æ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ß³ê¤Ç¸úÎ¨Åª¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¸½¾ì¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³¤¤Î¥·ー¥ó¡£±ó¤¯¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç²Ä°¦¤¤ÊÔ½¸¤µ¤ó¡¢»ä¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê°¦¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Æü¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢À²¤ì´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢É÷¤Þ¤Ç¤â¤¬Ì£Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¸ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤Í¡© ¨¡¨¡ ¤½¤ÎÅú¤¨¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤¯°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¤ªÅÏ¤·°®¼ê²ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ
¡¡È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÅÏ¤·°®¼ê²ñ¤òÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£10·î19Æü¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ÚÅìµþ¡Û
Æü»þ¡§10·î19Æü13»þ～
¾ì½ê¡§ÆüÈÎËÜ¼Ò¥ª¥Á¥ã¥Î¥Ð¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-3 ¿·¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°7³¬¡Ë
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
Æü»þ¡§11·î1Æü11»þ～
¾ì½ê¡§À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-2-2 ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»8³¬¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û
Æü»þ¡§11·î1Æü17»þ～
¾ì½ê¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹¡ÊÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1-2-30 ¤¢¤Ù¤ÎHoop 6F¡Ë
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡Û
Æü»þ¡§10·î19Æü18»þ～
»£±Æ¡§LUCKMAN